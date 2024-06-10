روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها سيطرت على قرية "ستارومايورسكي" الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي "واصلت الوحدات الروسية التقدم في عمق دفاعات" أوكرانيا، مضيفة أنها سيطرت على "بلدة ستارومايورسكي".

واستعادت القوات الأوكرانية القرية القريبة من منطقة زابوريجيا، في يوليو من العام الماضي خلال هجومها المضاد.

وتقع "ستارومايورسكي" على الجبهة الجنوبية في منطقة دونيتسك حيث يدور قتال عنيف حاليا بعد هجوم بري في منطقة خاركيف شنّه الجيش الروسي الشهر الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي أمام منتدى اقتصادي، إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية حتى الآن منذ مطلع العام.