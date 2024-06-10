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زيلينسكي يردّ على أنباء عن سيطرة روسيا على قرية

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10 يونيو 2024 20:00

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، على إعلان مصدر روسي السيطرة على قرية في منطقة سومي.
ونفى زيلينسكي أن تكون قرية "ريجيفكا" قد سقطت في أيدي قوات روسية، وفقا لتصريحات للرئيس الشيشاني رمضان قديروف.
وأعلن قديروف، أمس الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على القرية.
ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الروسية فيما سبق لمسؤول أوكراني محلي أن نفى الخبر الذي أعلنه قديروف.
وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية "تسيطر بالكامل" على سومي وأنه تم "تدمير" مجموعات تخريبية تنشط في المنطقة.
وقال، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "بالنسبة لقرية ريجيفكا، دمر علم روسي رفع في القرية ولا وجود للقوات الروسية".
وكرر الرئيس الأوكراني أن القتال في منطقة دونيتسك الصناعية هو "الأكثر صعوبة" وأن قوات بلاده تبذل كل ما في وسعها لتثبيت مواقعها هناك.
تقع منطقة سومي عند حدود أوكرانيا الشمالية ولم تشهد أي هجوم برّي روسي كبير منذ بدء الأزمة في العام 2022.
كان قديروف أكد أن مقاتلين من "قوات أحمد" الشيشانية "وجنودا من وحدات روسية أخرى نفّذوا عمليات تكتيكية" في المنطقة.
وأضاف، في منشور على تطبيق تلغرام "إنها قرية ريجيفكا الواقعة عند الحدود مع منطقة كورسك".
وتابع "نتيجة تحرّكات هجومية واسعة النطاق مخطط لها، تكبد الجانب الأوكراني خسائر كبيرة وأُجبر على التراجع".
ونفى  يوري زاركو رئيس البلدية، في وقت لاحق، أن تكون القوات الروسية سيطرت على ريجيفكا وأفاد شبكة البث الرسمية "سوسبلين" بعدم وجود جنود روس في القرية

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