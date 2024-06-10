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رئيس وزراء الهند يكشف عن حكومته الجديدة

رئيس الوزراء الهند مودي يتوسط أعضاء حكومته الجديدة
10 يونيو 2024 20:49

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، عن حكومته الائتلافية بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة هي الثالثة على التوالي.
وأدى أعضاء حكومة مودي، البالغ عددهم 71، اليمين الدستورية وبينهم 11 حقيبة وزارية لأعضاء من حلفاء الائتلاف ومن بين هذه الحقائب خمسة من أهم 30 منصبًا وزاريًا.
يهيمن أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذي يتزعمه مودي، على القائمة مع عدم تغيير المناصب الرئيسية، ما يشير إلى استمرار السياسة السابقة.
ومن بين هؤلاء راجناث سينغ، وأميت شاه، ونيتين غادكاري، ونيرمالا سيتارامان، وإس جايشانكار، الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء للدفاع والداخلية والنقل والمالية والخارجية على التوالي.
وعُيّن رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا"، جاغات براكاش نادا وزيرا للصحة.
وتشمل المناصب الممنوحة لقادة من أحزاب الائتلاف وزارة الطيران المدني التي سُلمت إلى كينجارابو راموهان نايدو من حزب "تيلغو ديسام"، أكبر حليف لحزب "بهاراتيا جاناتا".
وتشمل مناصب أخرى أسندت إلى أعضاء في الائتلاف وزارات مثل الصناعات الثقيلة وصناعة الأغذية ومصائد الأسماك.

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