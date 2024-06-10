الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة حر تجتاح اليونان وتركيا

شمس حارقة تسطع على البونان
10 يونيو 2024 21:50

سادت توقعات، اليوم الاثنين، بأن  تؤدي موجة حر إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في كل من اليونان وتركيا، فيما وصف خبراء الأرصاد الجوية في كلا البلدين درجات الحرارة بأنها مرتفعة بشكل غير عادي لهذا الوقت من السنة.
وقالت هيئة الأرصاد اليونانية إن درجات الحرارة، في العديد من مناطق البلاد، ستتجاوز 40 درجة مئوية وستصل في بعض الحالات إلى 45 درجة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفي الأيام التالية.
ونصحت هيئة الصليب الأحمر اليونانية السكان بالابتعاد عن الشمس وإغلاق المصاريع وشرب الكثير من السوائل وتناول الطعام الخفيف.
كما طلبت منهم التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة للتأكد من أن كبار السن بشكل خاص بصحة جيدة.
وحذرت الهيئة من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وأضافت أنه يجب عدم ترك الأطفال في السيارة خلال النهار.
في الوقت ذاته، حذر خبراء الأرصاد الجوية في تركيا من موجة حارة تجتاح غرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة.
وارتفعت درجات الحرارة بنحو 12 درجة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من السنة.
ونصح الخبراء السكان بعدم البقاء في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحا و4 مساء بالتوقيت المحلي (0800 - 1300 بتوقيت جرينتش)، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.

أخبار ذات صلة
الهند تشهد أطول موجة حر على الإطلاق
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
المصدر: د ب أ
تركيا
اليونان
موجة حر
درجات الحرارة
آخر الأخبار
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعم وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 23:56
عمل للفنان غافن يانتس من «سلسلة الشارقة» 2022
التعليم والمعرفة
«وايت تشابل» تستضيف «غافن يانتس: أن تكون حراً» في لندن
اليوم 23:37
إطلاق «معجم الفجيرة الفلسفي» بمشاركة فلاسفة عرب
التعليم والمعرفة
إطلاق «معجم الفجيرة الفلسفي» بمشاركة فلاسفة عرب
اليوم 23:23
فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد باستغلال سياسيين لقضية الهجرة
اليوم 23:08
جنود بولنديون يحرسون الحدود بين بولندا وبيلاروسيا
الأخبار العالمية
الحكومة البولندية تنشئ منطقة عازلة مع بيلاروسيا
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©