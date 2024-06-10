موجة حر تجتاح اليونان وتركيا

سادت توقعات، اليوم الاثنين، بأن تؤدي موجة حر إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في كل من اليونان وتركيا، فيما وصف خبراء الأرصاد الجوية في كلا البلدين درجات الحرارة بأنها مرتفعة بشكل غير عادي لهذا الوقت من السنة.

وقالت هيئة الأرصاد اليونانية إن درجات الحرارة، في العديد من مناطق البلاد، ستتجاوز 40 درجة مئوية وستصل في بعض الحالات إلى 45 درجة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفي الأيام التالية.

ونصحت هيئة الصليب الأحمر اليونانية السكان بالابتعاد عن الشمس وإغلاق المصاريع وشرب الكثير من السوائل وتناول الطعام الخفيف.

كما طلبت منهم التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة للتأكد من أن كبار السن بشكل خاص بصحة جيدة.

وحذرت الهيئة من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وأضافت أنه يجب عدم ترك الأطفال في السيارة خلال النهار.

في الوقت ذاته، حذر خبراء الأرصاد الجوية في تركيا من موجة حارة تجتاح غرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة بنحو 12 درجة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من السنة.

ونصح الخبراء السكان بعدم البقاء في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحا و4 مساء بالتوقيت المحلي (0800 - 1300 بتوقيت جرينتش)، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.