أوكرانيا تعلن تدمير منظومات صواريخ متطورة لروسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنها دمرت "منظومات صواريخ روسية مضادة للطائرات" من طرازَي "إس-400"و"إس-300" في شبه جزيرة القرم.

كما أصيب سبعة أشخاص، اليوم الاثنين، في مدينة "تشيبيكينو" الحدودية، أربعة منهم داسوا على لغم بينهم مصور من التلفزيون الروسي، بينما أصيب ثلاثة بضربات، وفق ما أوضح فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقو بيلغورود.

في الأثناء، أعلنت روسيا تحقيق مكاسب ميدانية جديدة على جبهة القتال.

وأعلنت موسكو سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي "واصلت الوحدات الروسية التقدم في عمق دفاعات" أوكرانيا، مضيفة أن سيطرت على "بلدة ستارومايورسكي".

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع على خط الجبهة بأكمله في منطقة دونيتسك هو "الأصعب".