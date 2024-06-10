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الحكومة البولندية تنشئ منطقة عازلة مع بيلاروسيا

جنود بولنديون يحرسون الحدود بين بولندا وبيلاروسيا
10 يونيو 2024 22:55

قررت بولندا، اليوم الاثنين، إقامة منطقة عازلة على الحدود مع بيلاروسيا. وفي اجتماع عقد في بياليستوك في شرق البلاد، أصدرت حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك تعليمات إلى وزارة الداخلية ببدء عملية بناء المنطقة العازلة.
تهدف الخطوة إلى مكافحة عملية التهريب غير المشروع للمهاجرين عبر الحدود البولندية البيلاروسية إضافة إلى تحسين ظروف عمل حرس الحدود والجيش والشرطة.
وسيبلغ عرض المنطقة المحظورة في الغالب 200 متر، ولكنها ستكون أوسع بكثير في أماكن أخرى قليلة، وتصل حتى كيلومترين.
يشار إلى أن بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لها حدود مع بيلاروسيا يبلغ طولها نحو 400 كيلومتر.
وهذا الإجراء هو رد فعل على الهجوم الدموي الأخير بسكين ضد جندي بولندي عند السياج الحدودي. يقول الجيش إن الجندي تعرض لهجوم من الجانب البيلاروسي من السياج الحدودي في نهاية مايو. وأصيب الجندي بجروح خطيرة ولقي حتفه في وقت لاحق.
وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين، إنه سيتم بذل كل جهد ممكن للقبض على الجاني المزعوم ومعاقبته. وقالت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إن توسك أعلن أيضا تخفيف القواعد القانونية المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن.

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المصدر: د ب أ
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