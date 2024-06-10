فرنسا.. اليمين المتطرف يوحد صفوفه لخوض الانتخابات التشريعية

تتواصل المحادثات في فرنسا بين حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لو بان وابنة شقيقتها النائبة اليمينية ماريون مارشال لوبان، حول إمكانية توحيد جبهتيهما لمواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت وسائل إعلام إن تنظيم الزعيمتين لصفوف حزبيهما معا، والتي تعارضت مع بعضها البعض في الانتخابات الأوروبية، سيعيد إحياء العلاقات السياسية بعد عامين من إدارة مارشال ظهرها لخالتها.

وحقق التجمع الوطني فوزا كبيرا على حساب معسكر الرئيس ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأحد، بحصوله على 31,4% من الأصوته.

وبإضافة نسبة 5,5% التي حصل عليها حزب مارشال، يكون لدى اليمين المتطرف ما مجموعته نسبة 37%. ورد الرئيس الفرنسي على هذه النتيجة بحل الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) والإعلان عن انتخابات برلمانية في 30 يونيو الجاري، مع جولة ثانية في 7 يوليو المقبل.