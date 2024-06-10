أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في غزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باعتماد ‎مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشروع ‎القرار الأميركي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في ‎قطاع غزة.

وكتب أبو الغيط، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الاثنين، "أرحب باعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الأميركي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية "تأخر المجلس كثيراً في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين. لابد من لجم جماح العدوان الإسرائيلي بشكل فوري".