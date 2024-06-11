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زيلينسكي يصل إلى برلين للقاء شولتس

زيلينسكي
11 يونيو 2024 07:53

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والمشاركة في مؤتمر حول إعادة إعمار بلاده، وفق ما أعلن في منشور على منصة إكس.
ويشارك زيلينسكي الثلاثاء والأربعاء في مؤتمر يعقد في برلين من أجل إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة ممثلين عن حكومات وعن القطاع الخاص بينهم عشرة رؤساء حكومات.
وشدّد زيلينسكي على أن "إيجاد حلول عاجلة لقطاع الطاقة الأوكراني سيكون أولى أولوياتنا".
وقال الرئيس الأوكراني "سألتقي أيضا الرئيس الفدرالي فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان باربل باس وسأزور قاعدة عسكرية يتدرّب فيها جنودنا".
ومن المقرر أن يتوجّه زيلينسكي بعد ذلك إلى سويسرا للمشاركة في "مؤتمر رفيع المستوى حول السلام في أوكرانيا" يعقد يومي السبت والأحد بمشاركة أكثر من 90 بلدا ومنظمة، بغياب روسيا والصين.

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فولوديمير زيلينسكي
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