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سوناك يعد الناخبين بخفض الضرائب وزيادة تملك المنازل

سوناك يعد الناخبين بخفض الضرائب وزيادة تملك المنازل
11 يونيو 2024 22:45

 سعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إلى تعزيز حملته الانتخابية العامة الباهتة عبر تقديم وعود إلى الناخبين بتخفيض الضرائب وخفض الهجرة أثناء إطلاق برنامج حزب المحافظين.وقدم سوناك تعهدات بزيادة القدرة على تملك المنازل في محاولة لجذب الناخبين.
وقال رئيس الوزراء عند إعلانه خطة حزبه لولاية خامسة على التوالي في سيلفرستون، التي تضم حلبة سباق الفورمولا 1 الشهيرة، «نحن المحافظين لدينا خطة لتحقيق الأمان المالي لكم».
وتولى سوناك منصبه زعيماً للحزب المحافظ في أكتوبر 2022 بعد ولاية ليز تراس القصيرة. 

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المصدر: آ ف ب
ريشي سوناك
بريطانيا
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