الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قوات عراقية تقتل قيادياً في «داعش»

أرشيفية
12 يونيو 2024 01:30

بغداد (وكالات)

أخبار ذات صلة
العراق: الإرهاب لم يعد خطراً على وجود الدولة
النزاعات المسلحة في 2023 الأكثر عدداً منذ عام 1946

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، إن قواته قتلت قيادياً في تنظيم «داعش» الإرهابي كان ضالعاً في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الحكومة العراقية.
وأضاف الجهاز، في بيان نشره أمس، أن الإرهابي قُتل في مدينة الرقة السورية «خلال الأيام الماضية»، وذلك في عملية أمنية تمت «بالتنسيق مع التحالف الدولي».
وذكر البيان أن المعني عمل ضمن مفارز إرهابية على الحدود العراقية السورية، واشترك في عمليات عدة ضد القطاعات الأمنية في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين العراقية، وكان مسؤولاً لـمفرزة إرهابية، فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة.
ويعمل التحالف مع قوات الأمن العراقية و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية في سوريا لتعقب فلول تنظيم «داعش».
وقد هُزم التنظيم الإرهابي في العراق عام 2017، لكن مقاتليه ظلوا يشنون هجمات من وقت لآخر ضد قوات الشرطة والجيش العراقية.

داعش
الأمن الوطني العراقي
الأمن العراقي
العراق
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©