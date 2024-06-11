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الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين لموظفيها

فولكر تورك
12 يونيو 2024 01:30

عدن (الاتحاد)

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طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جماعة الحوثيين في اليمن بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن موظفين في الأمم المتحدة وعناصر إغاثة آخرين محتجزين لدى الجماعة، رافضاً الاتهامات الموجهة لهم من قبل الحوثيين.
وأصدر فولكر تورك بياناً، أمس، جاء فيه «أرفض رفضاً قاطعاً الادعاءات المشينة بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم».
وكانت السلطات ومنظمات المجتمع المدني في اليمن قد كشفت مؤخراً عن عمليات اختطاف حوثية بحق موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وذكرت أن 52 موظفاً أممياً وفي وكالات دولية، بينهم 4 نساء، تعرضوا للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، ولفتت إلى أن من بين المختطفين 18 موظفاً أممياً بينهم اثنان يعملان في مكتب المبعوث الأممي.

الأمم المتحدة
فولكر تورك
جماعة الحوثي
مفوضية حقوق الإنسان
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