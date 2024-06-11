تونس: اعتراض 30 ألف مهاجر في 5 أشهر

تونس (الاتحاد)

قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها انتشلت 462 جثة لمهاجرين غرقى، واعترضت أكثر من 30 ألف شخص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية، ضمن جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ووفق بيانات نشرتها الوزارة، أمس، فقد منعت الوحدات البحرية التونسية 30 ألفاً و281 شخصاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي من اجتياز الحدود البحرية مقارنة بـ21 ألفاً و652 شخصاً خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

كما انتشلت الوحدات البحرية جثث 462 مهاجر (بينهم سبعة تونسيين) في الفترة المذكورة من عام 2024 مقارنة بـ712 (من بينهم 24 تونسياً) خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

وتعد تونس منطقة عبور نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، وذلك بالنسبة للآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين توافدوا على البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الأعوام الماضية.

وتطالب روما، وبقية عواصم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بكبح تدفقات المهاجرين، وذلك عبر تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لدول الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.