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«الأونروا»: لا بديل عن الوكالة للاستجابة الإنسانية بغزة

مدرسة تابعة لـ«الأونروا» تعرضت للقصف في مخيم النصيرات (رويترز)
12 يونيو 2024 01:29

غزة (الاتحاد)

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أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، أمس، على أنه لا بديل للوكالة الأممية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.
وجدد لازاريني، عبر منصة «إكس»، «الدعوات العاجلة لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وتعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب طويلة الأمد المستمرة منذ 8 أشهر».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،أمس، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 400 مليون دولار للمدنيين الفلسطينيين.
وشدد الوزير الأميركي على أن إسرائيل يتعين عليها اتخاذ المزيد من الخطوات للحد من الخسائر البشرية أيضاً، وفتح المزيد من المعابر للتغلب على العقبات أمام تسليم المساعدات.
كما أعلنت بريطانيا، أمس، استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، إذ ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات في السنة المالية الحالية لتوفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: إن «وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة ضروري لإحلال سلام دائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين».

الأونروا
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فلسطين
قطاع غزة
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فيليب لازاريني
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