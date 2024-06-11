عاصفة تصيب مطار مايوركا في إسبانيا بالشلل

ضربت عاصفة شديدة جزيرة مايوركا الإسبانية وأصابت المطار في مدينة بالما بالشلل مؤقتاً، حيث تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت شركة «آيينا» التي تدير المطار ووزير النقل أوسكار بوينتي عبر منصة «إكس».

وأفادت صحيفتا «دياريو دي مايوركا» و «أولتيما أورا» نقلا عن متحدثة باسم المطار أنه تم تحويل مسار عدة طائرات قادمة إلى مطارات أخرى، بما في ذلك برشلونة وإبيزا.

وأضافت الصحيفتان أنه تم استئناف عمليات الطيران بعد حوالي ساعة. وأعلنت شركة «آيينا» أن المطار يعمل الآن بصورة مكثفة لإعادة العمليات لطبيعتها، إلا أنه من المتوقع أن يشهد المساء تأخيرات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة لم تعرقل عمليات الطيران فحسب، بل سببت فوضى أيضا في المطار وما حوله، فيما غمرت المياه جزئيا الطرق وساحات انتظار السيارات وأجزاء من صالة الوصول ومتجر السوق الحرة ومتاجر أخرى.

وتسربت الأمطار عبر أسقف بعض المتاجر.

كما ضربت فيضانات شواطئ الحفلات بالجزيرة التي يحبها السياح من شمالي أوروبا.