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عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
12 يونيو 2024 01:30

غزة (الاتحاد)

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طالبت عائلات مئات الجنود الإسرائيليين العاملين في غزة، أمس، أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً» والعودة إلى منازلهم.
جاء ذلك وفق رسالة وجهتها العائلات لوزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، انتقدوا فيها قرار الكنيست «البرلمان» بالموافقة على القانون الذي يتساهل مع اليهود المتدينين بشأن الخدمة في الجيش، وفق صحيفة «هآرتس» العبرية.
وقالت الصحيفة: «خاطبت مئات من عائلات الجنود الإسرائيليين غالانت وهاليفي في رسالة مفتوحة، انتقدوا فيها قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي المتدينين من الخدمة في الجيش»، مضيفة: العائلات لم يعودوا يدعمون القتال في غزة.
وبحسب الصحيفة، قالت العائلات: «نبلغ أبناءنا الجنود أنه يجب عليهم وقف القتال الآن، وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم على الفور»، مضيقة: «من غير المعقول أن يتم تمرير قانون مثل هذا، بينما يضحي الجنود الشجعان بحياتهم»، وفق الرسالة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 63 عضواً مقابل معارضة 57 بالقراءة الأولى مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتى يصبح قانوناً ناجزاً.

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