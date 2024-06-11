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الأمم المتحدة: 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

أطفال فلسطينيون بمخيم للنازحين في دير البلح (أ ف ب)
12 يونيو 2024 01:30

غزة (الاتحاد)

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة بحاجة للعلاج من سوء التغذية الحاد، مشيراً إلى أن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض. 
وأضاف، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في القطاع، أنه «لا يوجد أي مكان آمن في غزة وظروف العيش متردية»، لافتاً إلى أن «8 أشهر مرت منذ بدء معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع»، داعيا إلى «وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن».
في غضون ذلك، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن برنامج الأغذية العالمي علق بشكل مؤقت توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفيه.
وقال دوجاريك، أمس، إن برنامج الأغذية العالمي، أبلغ عن تعليقه العمليات مؤقتا من الرصيف العائم حتى يتم إجراء تقييم شامل للوضع الأمني، إلا أنه أكد أن موقف البرنامج تجاه التطورات في غزة ثابت، باعتباره الذراع اللوجستي لعمليات الأمم المتحدة في القطاع، وهو عازم على دعم أي جهد للأمم المتحدة أو جهد دولي لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث الأممي: إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أفاد بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين تجاوزت القدرة المحدودة للمستشفيات، وخاصة مستشفيي الأقصى والعودة في دير البلح ومجمع ناصر الطبي في خان يونس؛ وقال إن البعثة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة إلى مستشفى الأقصى السبت الماضي وجدت بأن المنشأة كانت تستضيف حوالي 700 مريض، وهو ما يعادل خمسة أضعاف القدرة الاستيعابية لخدمات المرضى الداخليين، مشيراً في الوقت ذاته إلى النقص الحاد في الوقود الذي يعاني منه القطاع.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» أفادت أمس باضطرار العديد من الأسر النازحة في غزة إلى الاعتماد على مياه البحر لتلبية احتياجاتها اليومية، لافتا إلى أن درجات الحرارة المتزايدة تفاقم الوضع السيئ.
من جانبها أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم (أمس)، أحدث تنبيهاتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي بشأن غزة، كاشفة عن أن 80% من النساء في غزة يعتمدن على المساعدات الغذائية من أجل البقاء.

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