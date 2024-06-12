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زلزال قوي يهز كوريا الجنوبية

زلزال
12 يونيو 2024 07:27

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من مقاطعة بوان في جنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات.
مشيرة إلى أنه أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام. وهذه هي المرة الأولى منذ نحو عام التي تتعرض فيها البلاد لزلزال بلغت قوته 4.5 درجة أو أكثر.
وفي 15 مايو من العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة المياه الواقعة قبالة مدينة دونجهاي الساحلية في الشمال الشرقي. وفي فبراير 2018 ، وقع زلزال بلغت قوته 4.6 درجة في المياه قبالة مدينة بوهانج في جنوب شرق البلاد.

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المصدر: وكالات
زلزال
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