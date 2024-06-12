مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا يواصل أعماله في برلين

يواصل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا أعماله صباح اليوم الأربعاء في برلين مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوسيع الشراكات البلدية. وتشارك وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه رفقة عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، في مناقشة مع رؤساء بلديات آخرين حول هذا الأمر. .

وتعتزم ألمانيا وأوكرانيا بالإضافة إلى 12 دولة أخرى و17 منظمة تنموية في اليوم الثاني الأخير من المؤتمر إطلاق تحالف لتعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود.

ومن المنتظر أن يوفر التحالف قروضاً رخيصة لمثل هذه الشركات. ويشارك في مؤتمر إعادة الإعمار نحو 2000 ممثل عن السياسة وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية، وهو ليس مؤتمر مانحين يهدف إلى جمع الأموال، بل يتعلق بتحقيق التواصل بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.