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الكويت: أكثر من 35 وفاة جراء حريق جنوب العاصمة

الكويت: أكثر من 35 وفاة جراء حريق جنوب العاصمة
12 يونيو 2024 12:04

 أعلن اللواء عيد العويهان، مدير عام الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن عدد الوفيات جراء حريق منطقة المنقف جنوب العاصمة تجاوز 35 حالة إضافة إلى 15 مصاباً.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، قوله إن الحريق اندلع في مبنى سكن عمال مكتظ، مشيراً إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق خلال النوم، بينما تم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.
وقالت وزارة الصحة إنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة لهم، وضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، مشيرة إلى أنها شكلت فرقاً طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

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