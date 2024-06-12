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أمير الكويت يطالب بالوقوف على أسباب الحريق

أمير الكويت يطالب بالوقوف على أسباب الحريق
12 يونيو 2024 17:29

وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق في بناية سكنية مخصصة للعمالة الوافدة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.
 وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان صحفي اليوم، إن أمير البلاد بعث ببرقيات تعازي لأسر ضحايا حريق المبنى العمالي بمنطقة المنقف جنوب الكويت العاصمة، والذي بلغ عددهم حسب التقديرات الرسمية 39 شخصا، عبر فيها عن صادق مواساته بضحايا حادث الحريق.
 وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أنها سيطرت على حريق عمارة المنقف، مشيرة إلى إنقاذ عدد كبير من سكان العمارة الذين كانوا محتجزين فيها وقد أسفر الحريق عن عدد من الوفيات وعدد من الإصابات وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة. 
وأضاف مدير إدارة التحقيقات في قوة الإطفاء، في تصريح صحفي اليوم، أن غالبية المتوفين والمصابين جراء حريق المنقف من الجالية الهندية. وقال:«أنقذنا عدداً كبيراً من المحتجزين، وخمسة من عناصر الإطفاء أصيبوا في الحادث». 

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المصدر: د ب أ
مشعل الأحمد الجابر الصباح
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