الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد

اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد
12 يونيو 2024 18:49

 أعلنت وزارة الثقافة في اليونان إغلاق «الأكروبوليس» الموقع الأكثر زيارة في العاصمة أثينا، أمام الجمهور اليوم خلال الساعات الأكثر حرارة بسبب موجة الحر المستعرة في البلاد إلى جانب المدارس في مناطق بوسط وجنوب البلاد بسبب التوقعات بارتفاعات شديدة في درجة الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.
 وأعلنت السلطات اليونانية في هذا الإطار توفير 7 مناطق عامة مكيفة الهواء لتوفير الحماية للمواطنين من ارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية في العاصمة أثينا، للمساعدة في تنسيق استجابة السلطات الصحية.

أخبار ذات صلة
«المواي تاي» يحصد 7 ميداليات في ختام بطولة العالم
موجة حر تجتاح اليونان وتركيا
المصدر: وام
اليونان
آخر الأخبار
المفوضية الأوروبية تعلن بدء خطة التنفيذ المشتركة لميثاق الهجرة واللجوء
الأخبار العالمية
المفوضية الأوروبية تعلن بدء خطة التنفيذ المشتركة لميثاق الهجرة واللجوء
اليوم 19:01
ماكرون: لن أستقيل إذا خسر حزبي الانتخابات الفرنسية
الأخبار العالمية
ماكرون: لن أستقيل إذا خسر حزبي الانتخابات الفرنسية
اليوم 19:00
الزعابي يُدير منافسات بطولة العالم للكاراتيه
الرياضة
الزعابي يُدير منافسات بطولة العالم للكاراتيه
اليوم 19:00
إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية كان رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي»
الأخبار العالمية
إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي»
اليوم 18:57
اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد
الأخبار العالمية
اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد
اليوم 18:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©