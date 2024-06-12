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ماكرون: لن أستقيل إذا خسر حزبي الانتخابات الفرنسية

ماكرون: لن أستقيل إذا خسر حزبي الانتخابات الفرنسية
12 يونيو 2024 19:00

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يستقيل حال حقق حزبه نتائج هزيلة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة بالبلاد نهاية الشهر الجاري، وناشد الناخبين عدم الاستسلام لـ«ضغوط المتطرفين». 
وتراجعت قيمة السندات الفرنسية أمس الثلاثاء، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس ناقش إمكانية الاستقالة من منصبه حال تكبد هزيمة كبيرة ثانية على التوالي، بينما يهمين التوتر على المستثمرين بشأن استحواذ محتمل من جانب حزب «التجمع الوطني»، اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، على البرلمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
 وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي استعرض فيه برنامجاً انتخابياً جرى إعداده في عجالة «سوف أدحض هذا التقرير الخاطئ. أنه عبث». وباغت الرئيس 46 عاما المستثمرين مساء يوم الأحد الماضي، عندما حل الجمعية الوطنية ردا على هزيمة ساحقة أمام وبان في انتخابات البرلمان الأوروبي. وتضع عملية التصويت شركاء فرنسا الأوروبيين أمام خطر سيطرة حزب لوبان على البرلمان، للمرة الأولى، وهو ما من شأنه أن يهدد نهج ماكرون فيما يتعلق بحرب أوكرانيا وجهوده لكبح العجز في الميزانية، بينما يتردد صداها في علاقات أوروبا مع الصين والولايات المتحدة في وجه عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 

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المصدر: د ب أ
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إيمانويل ماكرون
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