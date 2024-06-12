المفوضية الأوروبية تعلن بدء خطة التنفيذ المشتركة لميثاق الهجرة واللجوء



أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل بدء العمل على ترجمة مجموعة كبيرة ومعقدة من القوانين التشريعية وتحويلها إلى واقع عملي في أعقاب التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن ميثاق الهجرة واللجوء. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا التطبيق سيكون مسعى مشتركا في ظل دعمها الدول الأعضاء في كل خطوة على هذا الطريق. وتحدد خطة التنفيذ المشتركة لميثاق الهجرة واللجوء، التي اعتمدتها المفوضية المعالم الرئيسية لجميع الدول الأعضاء لوضع القدرات القانونية والتشغيلية اللازمة للبدء بنجاح في تطبيق التشريع الجديد بحلول منتصف عام 2026 إضافة إلى ذلك ستوفر وكالات الاتحاد الأوروبي أيضًا الدعم التشغيلي والموجه للدول الأعضاء طوال هذه العملية. وتوفر خطة التنفيذ المشتركة نموذجًا لخطط التنفيذ الوطنية التي ستعتمدها الدول الأعضاء بحلول نهاية هذا العام وتجمع العمل القانوني والتقني والتشغيلي في 10 عناصر أساسية لتركيز وتسهيل جهود التنفيذ العملي. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذه العناصر تشكل نظاما مشتركا لمعلومات الهجرة واللجوء (يوروداك) الذي سيدعم الدول الأعضاء بشكل خاص في تحديد المسؤولية ومراقبة التحركات الثانوية. و«يوروداك» نظام تكنولوجيا المعلومات واسع النطاق الذي سيقوم بتخزين ومعالجة بيانات طالبي اللجوء ويشكل تطويره بعد إصلاحه وبدء تشغيله في الوقت المناسب شرطا مسبقا بالغ الأهمية لتنفيذ جميع العناصر الأخرى للميثاق. وتعد الخطة نظاما جديدا لإدارة الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإدارة الوافدين غير النظاميين وللمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ووضع إجراءات سريعة وفعالة ومبسطة للجوء والعودة، فضلاً عن توفير ضمانات قوية.