الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة

بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
13 يونيو 2024 01:26

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا أمس لحضور اجتماعات مع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع، المقرر انعقادها اليوم في مدينة بولونيا جنوب إيطاليا. 
وسيناقش زعماء الدول الديمقراطية الأكثر تقدماً العديد من التحديات خلال اجتماعات ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 يونيو، من بينها الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والاختلالات التجارية مع الصين، والمخاطر التي قد ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي وتحديات التنمية في أفريقيا.  
وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن سيعقد مرة أخرى اجتماعاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يليه مؤتمر صحفي مشترك.
ويتوجه قادة مجموعة السبع إلى القمة، وهم بالفعل يواجهون العديد من المشكلات في بلدانهم، لكنهم في الوقت نفسه يسعون إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل الأكثر إلحاحاً في العالم.  
وضمّت القائمة الرسمية للضيوف المدعوّين لحضور قمّة مجموعة السبع، أسماء قادة عديدين، من بينهم خصوصاً البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إضافة إلى العديد من القادة العرب.
وتناقش القمّة خصوصاً الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة، وسيحضرها ضيوف لن يشاركوا في مناقشاتها الرسمية بل في اجتماعات ستجري على هامشها.
وفي خضمّ التوترات العالمية المتصاعدة، سيجتمع في منتجع بورغو إغنازيا الساحلي الفخم في بوليا جنوبي إيطاليا قادة الدول السبع وهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيراه الياباني فوموي كيشيدا والكندي جاستن ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى مضيفة القمّة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وستكون أفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع الخميس.
ويتضمن جدول أعمال القمة ليوم الجمعة مناقشات حول الهجرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.
وسيحضر البابا الاجتماع المخصّص حول الذكاء الاصطناعي الذي يرى أنه يمثّل تحدّياً حاسماً للبشرية.

قمة السبع
مجموعة السبع
قمة مجموعة السبع
مجموعة السبعة
إيطاليا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
13 يونيو 2024
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13 يونيو 2024
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
13 يونيو 2024
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
13 يونيو 2024
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
13 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©