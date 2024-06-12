قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة

واشنطن (وكالات)

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا أمس لحضور اجتماعات مع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع، المقرر انعقادها اليوم في مدينة بولونيا جنوب إيطاليا.

وسيناقش زعماء الدول الديمقراطية الأكثر تقدماً العديد من التحديات خلال اجتماعات ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 يونيو، من بينها الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والاختلالات التجارية مع الصين، والمخاطر التي قد ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي وتحديات التنمية في أفريقيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن سيعقد مرة أخرى اجتماعاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يليه مؤتمر صحفي مشترك.

ويتوجه قادة مجموعة السبع إلى القمة، وهم بالفعل يواجهون العديد من المشكلات في بلدانهم، لكنهم في الوقت نفسه يسعون إلى إيجاد حلول للعديد من المشاكل الأكثر إلحاحاً في العالم.

وضمّت القائمة الرسمية للضيوف المدعوّين لحضور قمّة مجموعة السبع، أسماء قادة عديدين، من بينهم خصوصاً البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إضافة إلى العديد من القادة العرب.

وتناقش القمّة خصوصاً الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة، وسيحضرها ضيوف لن يشاركوا في مناقشاتها الرسمية بل في اجتماعات ستجري على هامشها.

وفي خضمّ التوترات العالمية المتصاعدة، سيجتمع في منتجع بورغو إغنازيا الساحلي الفخم في بوليا جنوبي إيطاليا قادة الدول السبع وهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيراه الياباني فوموي كيشيدا والكندي جاستن ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى مضيفة القمّة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وستكون أفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع الخميس.

ويتضمن جدول أعمال القمة ليوم الجمعة مناقشات حول الهجرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

وسيحضر البابا الاجتماع المخصّص حول الذكاء الاصطناعي الذي يرى أنه يمثّل تحدّياً حاسماً للبشرية.