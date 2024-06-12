مباحثات صومالية أممية بشأن تقليص القوات الأفريقية

مقديشو (الاتحاد)

التقى وزير الدفاع الصومالي عبد القادر، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال السفير جيمس سوان.

وناقش الوزير الصومالي مع المسؤول الأممي عملية تقليص قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، والإصلاحات في القطاع الأمني.

وأشاد السفير سوان بالتقدم المحرز في الحرب ضد حركة «الشباب» الإرهابية التي تشكل خطراً كبيراً على الشعب الصومالي وحكومته.

وبدأت في الصومال استعدادات حثيثة لمرحلة جديدة من انسحاب جنود بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس» في نهاية شهر يونيو الجاري، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقام ضباط من الجيش الصومالي بتفقد المعسكرات التي يتوقع أن تنسحب منها القوات الأفريقية للتأكد من استعداد الجيش لتولي المسؤولية في تلك المعسكرات.