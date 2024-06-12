الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة سفينة بهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

أرشيفية
13 يونيو 2024 01:25

دبي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين لموظفيها
"الهلال الأحمر" يواصل توزيع كسوة عيد الأضحى في حضرموت

أُصيبت سفينة تجارية ووجّهت نداء استغاثة أمس، بعد تعرّضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بحسب ما أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، فيما يبدو أنّه أحدث هجوم لجماعة الحوثي.
وقالت شركة إمبري، إنّ السفينة أُصيبت على بعد نحو 68 ميلاً بحرياً «نحو 126 كيلومتراً» جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.
واعتبرت الشركة في بيان أنّ «السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف المعلن عنها، من قبل الحوثيين»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية بأن «زورقاً صغيراً اصطدم بمؤخر السفينة»، لافتة إلى أنه «أبيض اللون وطوله بين 5 و7 أمتار».
وأشارت إلى أن ربان السفينة «أبلغ عن تسرب المياه إليها، وليست تحت قيادة الطاقم»، وأنه أفاد بأنها «أصيبت للمرة الثانية بقذيفة مجهولة محمولة جواً»، لافتة إلى أن السلطات العسكرية تقدم لها المساعدة.
ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، غير أنّه يأتي في سياق من الهجمات المتكرّرة التي ينفّذها الحوثيون منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

البحر الأحمر
السواحل اليمنية
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
13 يونيو 2024
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13 يونيو 2024
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
13 يونيو 2024
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
13 يونيو 2024
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
13 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©