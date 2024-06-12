1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج

مكة (الاتحاد)

توافد مئات الآلاف من ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، إلى مدينة مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج في انتظار بدء المناسك التي تبدأ غداً، فيما بدأ ضيوف الرحمن، بالطواف حول الكعبة بالمسجد الحرام، وبحسب السلطات السعودية، فقد وصل 1.2 مليون شخص، من دون احتساب الموجودين من داخل المملكة.

وشارك في العام 2023 أكثر من 1.8 مليون شخص، جاء 90% منهم من خارج المملكة، معظمهم من الدول الآسيوية والعالم العربي.

وتعمل جميع الجهات الحكومية في المملكة على سهولة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام، وتنظيم حركة الحشود بشكل متواصل من ضيوف الرحمن بسلاسة وفق الأماكن المخصصة للصلاة، وأداء المناسك وتهيئة الأماكن لهم لأداء الصلوات، مع تفعيل كامل الخدمات والتسهيلات، وتوفير خدمات «سقيا زمزم»، ووسائل الراحة والسكينة كافة، التي تمكن قاصدي المسجد الحرام من أداء الصلوات والعبادات بكل يسر وسهولة، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس.

وأضافت «عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المعنية العاملة في المسجد الحرام على تنظيم الحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن في المسجد الحرام وساحاته، وتهيئة الخدمات جميعها لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة».

وفي السياق، أوضحت الوكالة، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أتاحت لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خدمة «النقل الترددي» على مدار الساعة لضيوف البرنامج من مقار سكنهم في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام ذهاباً، وإياباً.

وتابعت: «تهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال خدمة النقل الترددي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام من وإلى المسجد الحرام، عبر مسارات محددة من قبل الجهات المختصة، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام، من أجل الإسهام في تيسير السبل كلها لضيوف الرحمن، لينعموا بتأدية مناسكهم الدينية بكل يسر وأمان».

من جانبها، كثّفت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة.

وتشهد أعمال تفويج الحجاج بطريق الهجرة بالمدينة المنورة، كثافة عالية وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج لمكة المكرمة بكل سهولة وتنسيق متكامل بين الجهات جميعها ذات العلاقة بأعمال الحج.

واستمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، أوضحت الوزارة أن نحو 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445هـ.

وأشارت «الصحة» إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.

كما تم إجراء 15 عملية قلب مفتوح، و181 قسطرة قلبية، و536 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 1605 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الصحة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.