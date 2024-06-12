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«الناتو» يدعو لدعم تدريب جنود أوكرانيا

«الناتو» يدعو لدعم تدريب جنود أوكرانيا
13 يونيو 2024 00:29

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، الدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إلى الموافقة على تنسيق المساعدات العسكرية وتدريب الجنود الأوكرانيين.
 ودعا ستولتنبرج الدول الأعضاء، قبيل اجتماع لوزراء دفاع الحلف، يستمر يومين في بروكسل، إلى «الموافقة على خطة ليقود الناتو تنسيق المساعدات العسكرية والتدريب من أجل أوكرانيا».
 ويمثل المشروع جزءاً كبيراً من حزمة الدفاع لصالح أوكرانيا التي يرغب الحلف، المؤلف من 32 دولة، في الموافقة عليها خلال قمة لقادته مقررة في واشنطن الشهر المقبل.
 ويجري الحلفاء أيضا محادثات للمصادقة على التزام بدعم مالي طويل الأجل لأوكرانيا. وقال ستولتنبرج في وقت سابق إن هناك حاجة لتوفير 40 مليار يورو (43 مليار دولار) بحد أدنى سنوياً لأوكرانيا. 
وذكر الأمين العام للناتو أنه يتوقع أن يوافق وزراء دفاع الحلف على مشروع التدريب والدعم بعد غد الجمعة.
 وحصل ستولتنبرج قبيل الاجتماع على موافقة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه لن يعرقل مبادرة الناتو في هذا الصدد. وفي المقابل، تلقي أوربان تعهدا بأن المجر لن تضطر إلى المشاركة في تمويل المشروع. 

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