تحذير من توقف مستشفيات بمحافظة غزة جراء إغلاق المعابر

غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة والتي تزود المرافق الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة بالأكسجين نتيجة عدم توفر الوقود.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن هذا الأمر يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل «استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسيطرته على المعابر».

وفي 7 مايو الماضي، سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما فاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان نشره الثلاثاء، فإن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، من بينها مساعدات غذائية ووقود. وحذرت وزارة الصحة في القطاع مراراً، من انهيار المنظومة الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات التي خرج أغلبها من الخدمة.