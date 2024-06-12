الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذير من توقف مستشفيات بمحافظة غزة جراء إغلاق المعابر

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
13 يونيو 2024 01:25

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة والتي تزود المرافق الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة بالأكسجين نتيجة عدم توفر الوقود. 
وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن هذا الأمر يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية. 
وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل «استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسيطرته على المعابر». 
وفي 7 مايو الماضي، سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما فاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان نشره الثلاثاء، فإن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، من بينها مساعدات غذائية ووقود. وحذرت وزارة الصحة في القطاع مراراً، من انهيار المنظومة الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات التي خرج أغلبها من الخدمة.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
13 يونيو 2024
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13 يونيو 2024
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
13 يونيو 2024
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
13 يونيو 2024
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
13 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©