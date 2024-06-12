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مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
13 يونيو 2024 01:25

القدس (الاتحاد)

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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، أمس، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وسط حراسة من قوات الشرطة، بالتزامن مع عيد نزول التوراة «شافوعوت».
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب: «إن 590 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح أمس».
وبحسب ما أفادت الأوقاف الإسلامية، فإن نحو عشرين ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري.
وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة عيد نزول التوراة «شافوعوت» الذي انتهى مساء أمس.
وجرت الاقتحامات عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، على شكل مجموعات وبحراسة الشرطة الإسرائيلية. وعادة ما تتكثف اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأعياد اليهودية.
وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحادياً في العام 2003 باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات.

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