غرق قارب في الكونغو الديمقراطية يحصد أرواح 86 شخصاً

لقي 86 شخصاً حتفهم إثر حادث قارب نهري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكر مكتب الرئاسة اليوم الأربعاء.

وأفاد مكتب الرئاسة بأن القارب غرق في نهر كوا، بإقليم ماي- ندومبي صباح اليوم. ولم يتضح عدد الركاب الذي كان يقلهم. وقال رين ماكر، مفوض هيئة الأنهار أن الحادث وقع في الظلام، ورجح أن السبب كان تعطل المحرك. وبحسب ماكر، قفز عشرات الأشخاص في الماء عندما بدأ القارب يغرق، وتمكنوا من النجاة بأرواحهم. وقال رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي إنه تألم بسبب المأساة، وأمر بفتح تحقيق في سبب الحادث بهدف منع حدوث كوارث مماثلة مستقبلا، حسبما نشر المكتب الرئاسي عبر منصة «إكس». يشار إلى أن المواصلات النهرية أمر أساسي في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة، حيث المسافات بعيدة بين المناطق، كما أن حالة الطرق متدهورة.