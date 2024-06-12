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ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج

ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
13 يونيو 2024 01:26

أوسلو (وام)

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التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج، ضمن الزيارة الرسمية التي تجريها معاليها إلى النرويج، ترافقها فاطمة خميس المزروعي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة النرويج، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف التغير المناخي، وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية، بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين.
كما بحث الجانبان التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها، لاسيما الإنسانية، واستعرضا مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ريم الهاشمي
الإمارات
النرويج
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