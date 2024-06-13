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الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لعدد النازحين حول العالم

الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لعدد النازحين حول العالم
13 يونيو 2024 08:51

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنّ إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب  بلغ في نهاية أبريل الفائت 120 مليون شخص حول العالم، في عدد قياسي لا ينفكّ يتزايد.

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الـ12 على التوالي إلى مستوى قياسي إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة  من العالم مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحافيين إنّ الحرب "لا تزال محرّكاً كبيراً جداً للنزوح الجماعي". 

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وقالت المفوضية في تقرير إنّه في نهاية العام الماضي بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم حوالي 117.3 مليون شخص. 

وأضافت أنّه بعد مرور أقلّ من أربعة أشهر من ذلك التاريخ، ارتفع العدد أكثر ليبلغ 120 مليون شخص.
وقالت المفوضية إنّ العدد ارتفع من 110 ملايين لاجئ ونازح قبل عام.

وأضافت أنّه على مدى السنوات الـ12 الأخيرة تضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريباً.

المصدر: وكالات
النزوح
الأمم المتحدة
النازحين
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