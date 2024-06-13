كندا تعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير في بروكسل اليوم الخميس، أن كندا سوف تزود أوكرانيا بصواريخ وذخيرة أسلحة صغيرة وكميات من الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد للمركبات.

وقال بلير «سوف تقدم كندا لأوكرانيا 2300 مركبة صاروخية كندية طراز 7 أو/سي أر في/»، مضيفا أن «كندا سوف ترسل عدداً إضافياً من طلقات ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وكذلك 29 نظام نانوك يعمل عن بعد» وهو سلاح يتم التحكم فيه عن بعد يوضع فوق المركبات العسكرية.

وأضاف أن المركبات الصاروخية (سي ار في 7) كانت «تستخدم سابقاً من جانب سلاح الجو الكندي الملكي على طائراتنا سي إف18-». ومن ناحية أخرى، «النانوك هو سلاح يتم التحكم فيه عن بعد كان يستخدم من جانب جيشنا الكندي على مركباتنا المدرعة الخفيفة». وتابع «تبدأ كندا الأسبوع الجاري شحنات أسطول جديد من 50 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا. وتغادر أول أربع مركبات كندا الأسبوع الجاري، وسوف تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة».