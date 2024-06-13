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13 جريحاً جراء حريق في مصفاة نفط شمال العراق

13 جريحاً جراء حريق في مصفاة نفط شمال العراق
13 يونيو 2024 16:54

-أُصيب ما لا يقلّ عن 13 عنصر إطفاء ثلاثة منهم بحروق خلال محاولة السيطرة على حريق في مستودع كبير للنفط الخام في إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو الخميس.
وقال خوشناو في مؤتمر صحافي «تعرض 3 من رجال الدفاع المدني لحروق وهم يتلقون العلاج في المستشفى وأُصيب عشرة آخرون من رجال الإطفاء بضيق تنفس خلال محاولتهم إخماد الحريق».
واندلع حريق في مصفاة نفط في جنوب غرب أربيل الأربعاء، بحسب المصدر نفسه الذي أكّد أن سبب الحريق لا يزال غير معروف مع ترجيح أن يكون «تماسًا كهربائيًا».
وأشار إلى أن أكثر من خمسة آلاف طنّ من النفط والفلورين كانت في أحد المستودعات حين اندلع الحريق.
وامتدّت النيران إلى مستودع آخر في وقت لاحق، بحسب الدفاع المدني في عاصمة إقليم كردستان.
وتمكّنت فرق الإطفاء من حصر الحريق بانتظار أن تحترق كلّ «المادة الموجودة في المستودعين وتنطفئ النيران من تلقاء نفسها»، بحسب خوشناو.
وأشار إلى احتراق «4 سيارات للدفاع المدني مع عدد من المركبات الأخرى»، مقدّراً الخسائر التي لحقت بالمكان بنحو ثمانية ملايين دولار أميركي.
ولا تزال سحب الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من موقع الحريق، بحسب مصوّر وكالة فرانس برس.
وفي وقت سابق الخميس، قال الدفاع المدني إن «أربعة صهاريج» لتخزين القير والنفط قد احترقت.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في مستشفيات ومخازن ومتاجر في مختلف أنحاء العراق.

 

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