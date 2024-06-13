لأول مرة.. الناتو يوافق على مهمة لصالح أوكرانيا

قالت مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في الحلف وافقت على خطة تشمل مساعدات أمنية ومهمة تدريب لأوكرانيا.

تتضمن المهمة، التي تحمل اسم "مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا" (نساتو)، تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تحت الهيكل الرسمي لحلف الناتو لأول مرة.

يشار إلى أنه حتى الآن، قامت دول الحلف بتنسيق مثل تلك المساعدات عبر مجموعة غير رسمية بقيادة الولايات المتحدة تحمل اسم "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية".

كما يشار إلى أن تحويل المسؤولية هو عنصر من عناصر اقتراح أوسع نطاقا، لا يزال تحت البحث، من قبل أعضاء الناتو لطرح التزام طويل الأجل بدعم أوكرانيا.

ولا يتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس، أي التزامات مالية محددة، ولكنه يحدد حقيقة أن المساعدات المشتركة سيتم على الأقل تنسيقها عن طريق الحلف بشكل مناسب.

وقال ينس ستولتنبرغ ، الأمين العام لحلف الناتو، في اجتماع لوزراء خارجية الحلف في براغ عاصمة جمهورية التشيك، الشهر الماضي، إنه يريد من الحلفاء "الالتزام بتقديم تعهد مالي لعدة سنوات لأوكرانيا" بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار أميركي) سنويا.