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مجموعة السبع تتوصل لاتفاق بشأن استخدام أموال روسية مجمدة لصالح أوكرانيا

صورة جماعية لقادة مجموعة السبع
13 يونيو 2024 22:13

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، أن قادة مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا توصلوا إلى اتفاق بشأن استخدام أموال روسية مجمدة بقيمة خمسين مليار دولار أميركي لمساعدة أوكرانيا.
وقالت مليوني، التي تترأس بلادها مجموعة السبع هذا العام "أؤكد لكم أننا توصلنا إلى اتفاق سياسي لتقديم دعم مالي إضافي إلى أوكرانيا بنحو خمسين مليار دولار بحلول نهاية العام".
وبمبادرة من الولايات المتحدة، اعتمد القادة الموجودون في إيطاليا منح قرض بقيمة 50 مليار دولار أميركي لكييف، بضمان الفوائد المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة.
بعد باريس وبرلين، أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، التوصل إلى "اتفاق سياسي" في هذا الملف المعقّد. ووصف شولتس الاتفاق بـ"التاريخي".
واستقبل قادة المجموعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحفاوة.
وبدأ زعماء المجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قمة سنوية، اليوم الخميس، وهم يسعون فيها للتركيز على دعم أوكرانيا في أزمتها الحالية.
والقمة، التي تعقد في منتجع "بورجو إنياتسيا" في جنوب إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، تشمل على أجندتها أيضا الأوضاع في الشرق الأوسط وملف الهجرة وقضية الذكاء الاصطناعي. 
تضم المجموعة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان. كما انضمت إلى القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ممثلين للاتحاد الأوروبي. 

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المصدر: وكالات
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