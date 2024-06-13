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ألمانيا تحذّر من تهديد إرهابي عشية انطلاق بطولة أوروبا

أنصار المنتخب السكتلندي يتجمعون عشية انطلاق بطولة أوروبا لمرة القدم
13 يونيو 2024 22:50

استقبلت ألمانيا قوات أمن من أنحاء أوروبا اليوم الخميس لتعزيز قدراتها الأمنية ضد تهديدات محتملة خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وتعهدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بتعزيز حالة التأهب عشية انطلاق المباراة الافتتاحية.
وقالت فيزر، في احتفالية أقيمت للترحيب بنحو 350 ضابط شرطة انتقلوا للمساعدة في تأمين الحدث "بالطبع، تركيزنا منصب قبل كل شيء على تهديد الإرهاب والمخربين ومخالفاتهم والجرائم الاعتيادية والمجرمين العنيفين لكن هذه المرة أيضا على الهجمات الإلكترونية".
تقام البطولة على مدى شهر واحد اعتبارا من غدا الجمعة عندما تنطلق بمواجهة صاحبة الأرض أمام اسكتلندا في مستهل منافسات المجموعة الأولى.
وأضافت الوزيرة أن السلطات ليست على دراية بأي مؤامرات محددة.
وتتوقع ألمانيا أن يتدفق 2.7 مليون شخص لحضور المباريات في الملاعب في أنحاء البلاد ونحو 12 مليون شخص في المناطق المخصصة للجماهير في الهواء الطلق لمتابعة المباريات، بما في ذلك منطقة أقيمت أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة برلين.
وحذّرت الوزيرة الألمانية "يحاول البعض أن ينقلوا النزاعات إلى بلدنا"، مشيرة إلى أن السلطات لن تتهاون مع الدعاية وخطاب الكراهية في الشارع الألماني.
وسيعمل نحو 22 ألف شرطي يوميا لتأمين البطولة.

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المصدر: رويترز
ألمانيا
تهديدات
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التطرف
بطولة أوروبا لكرة القدم
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