السجن بحق منفذي هجوم نيس عام 2016

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة باريس، اليوم الخميس، حكما بالسجن 18 عاما في حق اثنين من المتهمين بأداء دور في هجوم نيس الذي خلف 86 قتيلا في 14 يوليو 2016، وهو ثاني أكثر الهجمات حصدا للأرواح في فرنسا.

لم يستأنف الحكم الابتدائي سوى اثنين من المتهمين الثمانية في القضية، م. غريب وشكري شفرود، وهما صديقان لمنفّذ الهجوم لحويج بوهلال (31 عاما)، الذي اقتحم حشدا بشاحنة في المدينة الواقعة بجنوب شرق فرنسا.

ودين غريب وشفرود بتهمة التآمر الإرهابي، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 عاما في الطور الابتدائي في ديسمبر 2022.

بينما طلبت النيابة العامة ابتدائيا السجن لمدة 15 عاما في حق الرجلين، طلبت المدعية العامة نعيمة رودلوف في الاستئناف العقوبة القصوى المنصوص عليها، أي السجن لمدة 20 عاما.

وقال محمد غريب، قبل مداولات هيئة المحكمة "أعطوني فرصة"، مضيفا "لست إرهابيا. يمكن إعادة تأهيلي. أنا لست خطرا. أنا ضد كل أشكال العنف".

ولم يرغب المتهم الثاني في التحدث.

وطالب محامو المتهمين يومي الثلاثاء والأربعاء بتبرئتهما، لاعتقادهم أن القضية مبنية فقط على "تخيلات" و"افتراضات".

ودين غريب (48 عاما)، الذي كان يعمل موظف استقبال في فندق فرنسي، وشكري شفرود (44 عاما)، وهو مهاجر غير نظامي، بتقديم "دعم لوجستي وأيديولوجي" لمنفذ هجوم نيس.

تقر النيابة العامة بأن المتهمين ليسا متواطئين أو مشاركين في هجوم لحويج بوهلال، لكن تقول إن الأخير طلب منهما تزويده يسلاح ومن الممكن أن يكونا مرتبطين بتأجير الشاحنة التي استخدمها في الهجوم.