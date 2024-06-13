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وزراء دفاع «الناتو» يوافقون على مهمة لدعم أوكرانيا

ينس ستولتنبرغ يتحدث مع وزير الدفاع الأوكراني (أ ف ب)
14 يونيو 2024 01:09

بروكسل (وكالات)

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قالت مصادر بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس: إن الدول الأعضاء بالحلف وافقت على خطة تشمل مساعدات أمنية ومهمة تدريب لأوكرانيا.
وتتضمن المهمة، تحت مسمى «مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا» (نساتو)، تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تحت الهيكل الرسمي لحلف الناتو لأول مرة، وذلك ضمن مقترح أوسع نطاقاً، لا يزال تحت البحث، لطرح التزام طويل الأجل بدعم أوكرانيا.
ولا يتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس أي التزامات مالية محددة. 
وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو في اجتماع لوزراء خارجية الحلف في براغ الشهر الماضي، إنه يريد من الحلفاء «الالتزام بتقديم تعهد مالي لعدة سنوات لأوكرانيا» بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا
ويشارك رستم عمروف، وزير الدفاع الأوكراني، في الاجتماع مع وزراء الدفاع في الناتو كجزء من هيئة التنسيق المعروفة بمجلس الناتو-أوكرانيا.  
من ناحية أخرى، أكد مسؤول كبير في الحلف أمس أن الدول الأعضاء «تخطت بيسر» هدف وضع 300 ألف جندي في حال تأهب قصوى.
يشار إلى أن قادة الناتو اتفقوا في عام 2022 على زيادة كبيرة في عدد القوات التي يمكن نشرها في غضون 30 يوماً.
ويعد الضغط من أجل جعل مزيد من القوات في حال تأهب قصوى جزءاً من إصلاح أوسع تم تبنيه في قمة الناتو العام الماضي لدرء أي هجوم محتمل.
وحددت الخطط لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة ما يتوقع من كل عضو في الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة أن يفعل في حال الحرب.

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