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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين قسرياً إلى 120 مليون نسمة في مايو

امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية (أ ف ب)
14 يونيو 2024 01:09

جنيف (د ب أ) 

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كشف تقرير صادر أمس عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ارتفاع عدد النازحين قسرياً في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب والصراع والعنف وصل120 مليون نسمة في مايو الماضي. 
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: إن عدد النازحين قسرياً ارتفع بنحو10% ليصل إلى 120 مليون نسمة على مستوى العالم، في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق.
ويمثل 120 مليون نازح قسرياً في جميع أنحاء العالم نحو 1.5 % من سكان العالم، حسبما ذكرت المفوضية.
وأضافت المفوضية أن أكثر من ثلثي اللاجئين نزحوا داخلياً، فيما استقر ثلثا الذين فروا إلى الخارج في البلدان المجاورة، في ظل ظروف صعبة في كثير من الأحيان، على أمل العودة بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا الوجهتين الرئيسيتين لأولئك الذين يطلبون الحماية طويلة الأجل في العام الماضي، حيث تلقت ألمانيا ثاني أكبر عدد من طلبات اللجوء بعد الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة
النازحون
اللاجئون
النزوح
النزوح القسري
مفوضية شؤون اللاجئين
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