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ضربات نوعية يوجهها الصومال لـ«الشباب» الإرهابية

سيارة إسعاف قرب مدرسة الشرطة في مقديشو (أرشيفية)
14 يونيو 2024 01:09

أحمد مراد (القاهرة)

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تواصل قوات الجيش الوطني الصومالي عملياتها العسكرية الناجحة ضد مقاتلي وقادة حركة «الشباب» الإرهابية، ما تسبب في خسائر فادحة تكبدها التنظيم الإرهابي خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت الحكومة قبل أيام قليلة عن مقتل 47 عنصراً من مقاتلي الحركة في عملية بمنطقة «عيل طير» وسط البلاد، ومصادرة آليات ومعدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين.
وشدد الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، على أهمية الضربات العسكرية النوعية التي وجهتها الحكومة الصومالية ضد معاقل ومقاتلي حركة الشباب خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعزز من فرص القضاء على التنظيم، ويحد من قدرته على تنفيذ عمليات ضد المدنيين وعناصر الجيش والشرطة.
وقال زهدي لـ«الاتحاد»: إن الحكومة الصومالية تتبنى استراتيجية شاملة في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، تتضمن جوانب أمنية وفكرية واقتصادية وإعلامية، وهو ما أسهم في توجيه العديد من الضربات الموجعة للتنظيم الإرهابي.
وبدوره، أوضح الباحث والمحلل الصومالي، شرحبيل أحمد إسماعيل، أن الجيش الصومالي كثفت عملياته العسكرية ضد عناصر الشباب خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، ما يعزز المساعي الحكومية لاستعادة الأمن والاستقرار، لا سيما في المناطق المحررة.
وذكر شرحبيل في تصريح لـ«الاتحاد» أن الخسائر التي تتكبدها حركة «الشباب» الإرهابية خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش تسهم بشكل كبير في إضعاف التنظيم، لا سيما مع مقتل العديد من قادته البارزين، وفقدانه لبعض معاقله الاستراتيجية.
وأشار إلى نجاح قوات الجيش في تحرير مساحات كبيرة من المناطق التي كانت في قبضة مقاتلي الحركة، وبالأخص في مناطق الوسط والجنوب، مشدداً على أهمية الدعم والمساندة التي يتلقاها الجيش الصومالي من مختلف فئات الشعب، إضافة إلى أهمية الدعم العربي والدولي.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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