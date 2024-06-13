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وفاة مهاجر في تونس واعتراض 49 في ليبيا

مهاجرون في ميناء صفاقس (أرشيفية)
14 يونيو 2024 01:09

تونس (وكالات)

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لقي مهاجر حتفه وتوفي عنصر أمني خلال عملية مطاردة، وفقاً لمصادر تونسية رسمية أمس، أفادت بأن العنصر الأمني توفي أثناء مطاردة لمهاجرين غير نظاميين متحصنين ببناية متداعية في صفاقس.
وقال نائب برلماني عن صفاقس إن العنصر الأمني سقط من أحد الطوابق أثناء المطاردة، وإن قوات الأمن تدخلت لفض شجار بين مهاجرين بعد تلقيها إخطاراً بإصابة أحدهم كان قد سقط من أحد الطوابق، ولفظ أنفاسَه متأثراً بإصابته.
وفي سياق آخر، أحبط حرس الحدود الليبي عملية هجرة غير شرعية، أوقف على إثرها 49 مهاجراً من جنسيات مختلفة.
وأوضحت الداخلية الليبية، أمس، أن المهاجرين كانوا على متن قارب على بُعد 3 كلم من السواحل الليبية قبالة مصراتة.

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