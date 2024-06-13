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«مجموعة السبع» تؤكد التزامها بحل الدولتين

اجتماع قادة دول مجموعة السبع في إيطاليا
14 يونيو 2024 01:09

بروكسل (وكالات)

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أكدت مجموعة السبع، أمس، التزامها الراسخ بحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، معربة في الوقت نفسه، عن قلقها البالغ بشأن الوضع على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل.
كما عبرت مجموعة السبع أيضاً عن دعمها لاقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأضاف البيان الختامي، بحسب مسودة البيان الختامي، «أكد زعماء المجموعة التزامهم الراسخ بحل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام جنباً إلى جنب»، كما دعوا إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن قادة المجموعة يدعمون الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى الموافقة عليها.
وأكد شولتس للصحافيين أن «مجلس الأمن الدولي يدعم بدوره الخطة، ومن المهم أن يطبقها الجميع، نطلب إذن خصوصاً من الفصائل أن تعطي موافقتها الضرورية».
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة السبع «تأييداً بالإجماع لاقتراح الولايات المتحدة الهادف إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن وزيادة ملحوظة في المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة».

مجموعة السبع
قمة مجموعة السبع
قمة السبع
حل الدولتين
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