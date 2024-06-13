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مساعٍ أميركية لمنع «حرب شاملة» بين إسرائيل ولبنان

منطقة مشتعلة عقب إطلاق صواريخ حدودية من لبنان إلى إسرائيل (رويترز)
14 يونيو 2024 01:10

واشنطن، بيروت (الاتحاد، وكالات)

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قال مسؤولون أميركيون، أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ من أن يتطور تصعيد أعمال العنف بين إسرائيل ولبنان خلال الأيام الأخيرة، إلى «حرب شاملة»، وتسعى جاهدة لتجنب حدوث ذلك.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المسؤولين الذين لم يكشف عن هوياتهم، قولهم، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء اندفاع إسرائيل إلى حرب مع لبنان، أو الانجرار إليها، دون استراتيجية واضحة أو النظر في التداعيات الكاملة لصراع أوسع».
وأضاف المسؤولون أن «إدارة بايدن تحاول احتواء القتال بين إسرائيل ولبنان قدر الإمكان، بالتزامن مع محاولتها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مهاجمة أهداف في لبنان، غداة أكبر هجوم من لبنان على شمال إسرائيل منذ 8 أكتوبر الماضي.
وقال الجيش في بيان: «أغارت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية على مبانٍ عسكرية في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان»، مصيفاً: «كما استهدفت الطائرات بنى تحتية معادية في منطقة عيناتا».
وأدى سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل إلى احتراق آلاف الدونمات من غابتي «بيريا وميرون». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس: «بسبب الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، اشتعلت النيران في نحو 3500 دونم في غابات بيريا وميرون».
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي البلاد.
وتوعدت إسرائيل، أمس، بالرد على الهجمات، قائلةً إن لبنان يتحمل المسؤولية عن التصعيد على الحدود.
وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إنه وافق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة خارطة طريق لنزع فتيل التوتر بين لبنان وإسرائيل.

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