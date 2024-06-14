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زيلينسكي: الاتفاق الثنائي مع أميركا يمهّد الطريق أمام انضمامنا لحلف الأطلسي

جو بايدن وزيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي في ماسيريا سان دومينيكو على هامش قمة مجموعة السبع
14 يونيو 2024 10:37

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الاتفاق الأمني الثنائي الذي أبرمته بلاده مع الولايات المتّحدة الخميس على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا يمهّد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال زيلينسكي إنّ الاتفاق "ينصّ على أنّ الولايات المتّحدة تدعم انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى حلف شمال الأطلسي وتعترف بأنّ اتفاقنا الأمني يمهّد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".
وأدلى الرئيس الأوكراني بتصريحه هذا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن عقد في ختام حفل توقيع الاتفاق.
ويتعهد الاتفاق تعزيز الجيش الأوكراني والتعاون في مجال التدريب والعمل لتقوية صناعة الأسلحة الأوكرانية المحلية.
وأضاف زيلينسكي في المؤتمر الصحافي "إنه يوم تاريخي فعلا".

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المصدر: وكالات
جو بايدن
فولوديمير زيلينسكي
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زيلينسكي: الاتفاق الثنائي مع أميركا يمهّد الطريق أمام انضمامنا لحلف الأطلسي
اليوم 10:37
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