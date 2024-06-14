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مجموعة السبع تحتفل بعيد ميلاد المستشار الألماني

مجموعة السبع تحتفل بعيد ميلاد المستشار الألماني
14 يونيو 2024 14:10

نهاية تصالحية لأسبوع صعب بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس، حيث احتفل رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعيد ميلاده، خلال قمة المجموعة المنعقدة بجنوب إيطاليا.
 وقبل جلسة عمل حول الهجرة، قاد الرئيس الأميركي جو بايدن المجموعة، خلال غناء «عيد ميلاد سعيد» لشولتس، بحسب بيانات الوفد الألماني. واحتفل شولتس، الذي ترافقه زوجته بريتا إرنست في إيطاليا، بعيد ميلاده مع فريق عمله الجمعة، وحصل على كعكة عند منتصف الليل. 
 وعقب مؤتمر مجموعة السبع، يتوجه المستشار إلى سويسرا غداً السبت لحضور قمة السلام بشأن أوكرانيا، ثم يعود إلى برلين لإعداد الميزانية العامة. 

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تغطية خاصة لقمة مجموعة السبع
المصدر: د ب أ
مجموعة السبع
أولاف شولتس
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