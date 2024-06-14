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الجامعة العربية تؤكد أهمية التبرع المنتظم بالدم لإنقاذ حياة البشر

الجامعة العربية تؤكد أهمية التبرع المنتظم بالدم لإنقاذ حياة البشر
14 يونيو 2024 17:22

 
أكدت جامعة الدول العربية، أهمية التبرع المنتظم بالدم لدوره في إنقاذ حياة البشر، مشددة على ضرورة التعريف بالإنجازات والتحديات التي تواجه بنوك الدم الوطنية وكذلك التعريف بثقافة التبرع الطوعي بالدم بين فئة الشباب. صرحت بذلك السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وقالت إن منظمة الصحة العالمية اختارت شعار هذا العام «20 عاما من الاحتفال بالعطاء.. شكرا للمتبرعين بالدم»، موضحة أن هذا اليوم يتيح الفرصة لتقديم الشكر لملايين المتبرعين طوعاً بالدم في جميع أنحاء العالم. وأشارت أبو غزالة، إلى أنه إيماناً من مجلس وزراء الصحة العرب بأهمية تنسيق الجهود العربية في مجال خدمات نقل الدم، فقد أنشئت الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بموجب قرار المجلس عام 1979 كهيئة منبثقة عن المجلس وتعمل تحت مظلته، والتي يعد من أهم أهدافها النهوض بقطاع نقل الدم بالوطن العربي وتبادل الخبرات العربية في مجال نقل الدم، وتنظيم تبادل الدم ومشتقاته بين الدول الأعضاء عند الحاجة، وتطبيق نظم الجودة الشاملة ومعايير الإجراءات الخاصة بنقل الدم. وأضافت السفيرة أبوغزالة أن المجلس قد سبق وأقر جائزة العرب لخدمات نقل الدم والتي تمنح للشخص الذي قدم خدمات متميزة في مجال نقل الدم، وتمنح الجائزة كل عامين.

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