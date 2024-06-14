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أميركا ترد على شروط بوتين للتفاوض مع أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
14 يونيو 2024 19:21

ردت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن حدد شروطا للتفاوض مع أوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الرئيس الروسي لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام على أوكرانيا وحلفائها.
وقال أوستن، أمام الصحافيين بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي(الناتو) في العاصمة البلجيكية بوركسل، إنّ بوتين ليس "في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام". 
وأضاف أوستن أن الرئيس الروسي "يمكنه إنهاء هذا الوضع اليوم إذا اختار ذلك، ونحن ندعوه إلى القيام بذلك وإلى مغادرة الأراضي الأوكرانية".
وقال بوتين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنّ موسكو ستبدأ التفاوض مع كييف إذا سحبت أوكرانيا قواتها من الشرق والجنوب وتخلّت عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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